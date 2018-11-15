Эксперты трех стран предрекли извержение супервулкана в Европе

На территории Италии под Флегрейскими полями продолжается накопление больших объемов магмы, что сулит катастрофическое извержение, которое затронет район с населением более 1,5 млн человек. Неутешительные выводы международной группы вулканологов из Италии, Швейцарии и Великобритании опубликованы в журнале Science Advances.

Флегрейские поля – территория активной вулканической кальдеры вблизи Неаполя. Мегаизвержение Флегрейских полей, где впоследствии образовалась кальдера, случилось около 40 тыс. лет назад. По мнению ученых, этот катаклизм вызвал наступление вулканической зимы. Позже, около 15 тыс. лет назад, случилось второе мощное извержение, однако оно было слабее первого. Последнее мощное извержение, получившее название Монте Нуово, произошло в 1538 году.

Анализ пород, минералов, в том числе обсидиана (вулканического стекла), позволил проследить за эволюцией магматической системы и понять, как она переходит от слабых извержений к мегаизвержениям. Оказалось, что извержения, подобные Монте Нуово, характеризуются выходом магмы, бедной кристаллами, относительно холодной, с высоким содержанием воды. Такие извержения обычно происходили во время предкальдерной фазы, после которой происходит мегаизвержение.

После Монте Нуово кальдера вступила в новую фазу покоя. Однако с 50-х годов прошлого века в районе Флегрейских полей произошел ряд слабых землетрясений из-за подъема магмы из основного резервуара на глубине 7-8 километров до небольшой гидротермальной системы на глубине трех километров. Как пишет «Лента.ру», ученые уверены, что в верхней части коры идет накопление богатых летучими компонентами магмы. Таким образом, Флегрейские поля вступили в фазу наращивания давления, которая предшествует новому крупному извержению. Как скоро оно случится, вулканологи сказать не берутся.

Рим, Иван Гридин

Рим. Другие новости 15.11.18

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