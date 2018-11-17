Ученые определили самый худший год в истории человечества

Человечество уже пережило один апокалипсис. И случилось это в нашей эре. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Antiquity.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ученые выяснили, какой год был худшим в истории человечества. Оказалось, что это не 1347-й, когда чума уничтожила около трети населения в Европе. И не 1918-й – начало «испанки», убившей 100 миллионов человек. И не 1939-й, когда началась Вторая мировая, закончившаяся применением ядерного оружия.

«Началом одного из худших периодов, в который можно было бы родиться, если не сказать самый плохой год стал 536-й», – заявил археолог из Гарвардского университета и историк Средневековья Майкл Маккормик. На 536-й пришелся десятый год правления византийского императора Юстиниана Великого: в это время на Земле, помимо локальных вооруженных стычек, не происходило ничего знаменательного: главные события разворачивались над головами людей. Тогда в небе появился загадочный пыльный туман, полностью заблокировавший солнечные лучи, что привело к настоящей катастрофе: глобальной засухе, неурожаю, повсеместному голоду и похолоданию (например, в Китае летом выпал снег).

Скорее всего, причиной послужили катастрофические извержения вулканов, причем не только крупные случаи в Антарктиде и Гренландии, излагает версию ученых Naked Science.

Исследования ледников, в том числе и на границе между Швейцарией и Италией, позволили установить, что в 536 году произошли масштабные вулканические события. Гренландские и антарктические ледяные керны указывают на второе глобальное извержение в 540 году, а с началом в 541-м Юстиниановой чумы, когда только в Византии ежедневно гибло по 10 тысяч человек, жизнь людей превратилась в настоящий ад.

Ученые предполагают, что оправиться от этих напастей человечеству удалось более чем через 100 лет: археологические находки, указывающие на восстановление экономики, относятся лишь к 640-му году.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 17.11.18

17-19 ноября ожидаются следующие события – Челябинск. / На подрядчика властей Челябинска работают гастарбайтеры-нелегалы. / Кто челябинца обидит… В Подмосковье задержали бойца ММА «Бизона» Гонтарева (ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»