Смертельная угроза: в NASA рассказали, что для Земли опаснее астероидов

Супервулканы представляют для земли гораздо большую опасность, чем астероиды. Об этом заявили в NASA.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», супервулканом называют вулкан, извержение которого может спровоцировать изменение климата на планете. Сейчас на земле около 20 таких «бомб замедленного действия». Катастрофические извержения случаются в среднем каждые 100 тысяч лет. Последнее, по данным вулканологов, произошло 27 тысяч лет назад на Северном острове Новой Зеландии, в результате появилось озеро Таупо.

К супервулканам, в числе прочих, относятся Йеллоустонский (США), Кампи Флегреи (Италия) – в этом году ученые предупредили о возможности его извержения, а также Камчатский (Россия). Гигантская кальдера – Карымшина – сформировалась на территории Южной Камчатки примерно 1,5 млн лет назад, тогда же, по мнению ученых, вулкан извергался в последний раз. Вероятность того, что вулкан с Камчатского полуострова активизируется вновь, достаточно велика, тем более что в последние несколько лет фиксируется нарастающая активность несколько крупных вулканов, расположенных неподалеку.

В NASA считают, что предотвратить извержение можно, если постепенно охлаждать вулкан: для этого необходимо пробурить глубокие скважины и закачивать в них воду под высоким давлением. Возвращающуюся на поверхность воду (ее температура будет достигать 350 градусов Цельсия) можно будет использовать для производства электроэнергии.

По расчетам ученых, подобный источник энергии может работать десятки тысяч лет, а стоимость электроэнергии составит в 10 раз меньше, чем сейчас в Кувейте – стране с самым дешевым в мире электричеством.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 10.09.17

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