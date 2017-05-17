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Публикации за 17.05.17

Астрофизики нашли подтверждение обитаемости планета Proxima b / Благодаря компьютерному моделированию

Астрофизики нашли подтверждение обитаемости планета Proxima b Благодаря компьютерному моделированию

Экзопланета Proxima b, вероятно, обладает пригодной для жизни атмосферой. Таковы данные компьютерного моделирования, результаты которого опубликованы в журнале Astronomy & Astrophyics, а кратко о нем рассказал портал Phys.org.

Proxima b была открыта в августе 2016 года, по своим характеристикам она похожа на Землю, поэтому ученые рассматривают ее как объект, потенциально пригодный для жизни. В новом исследовании международная группа астрофизиков создала две климатические модели.

Первая предполагает, что Proxima b имеет атмосферу, схожую по химическому составу с земной. Во втором случае был изучен вариант, при котором экзопланета обладает примитивной атмосферой из азота и углекислого газа. Кроме того, использовались различные орбитальные сценарии, и была определена зависимость климатических условий от длительности дня и года.

В своем исследовании астрофизики использовали модель Met Office Unified Model, которую успешно применяют для изучения климата Земли. Моделирование показало, что Proxima b может содержать жидкую воду и обладать стабильным климатом, благоприятным для поддержания жизни, пишет «РГ».

Пока не установлено, существует ли на экзопланете жизнь в какой-либо форме. Ученые говорят, что это не исключено, но необходимо больше данных и дополнительные расчеты. «Основным отличием этой планеты от Земли является то, что ее звезда в основном излучает свет в ближнем инфракрасном диапазоне. Такой свет значительно сильнее взаимодействует с водяным паром и углекислым газом в атмосфере. И это влияет на климат Proxima b в наших моделях», – пояснил соавтор работы Джеймс Мэннерс из Эксетерского университета (Великобритания).

Лондон, Иван Гридин

Лондон. Другие новости 17.05.17

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