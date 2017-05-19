Кофе помогает бороться с облысением

Публикации за 19.05.17

Немецкие ученые доказали, что кофе стимулирует рост волосяных фолликул и тем самым помогает побороть облысение.

К такому выводу исследователи из города Йена в Германии пришли в ходе эксперимента. Ученые поместили в пробирки с питательной средой волосяные фолликулы, взятые у мужчин, склонных к облысению. К некоторым образцам добавили кофеин.

Спустя восемь дней выяснилось, что те фолликулы, которые держали в кофеине, выросли в длину на 46% больше, чем те, которые находились в обычном растворе. К тому же жизненный цикл фолликул, получавших кофе, вырос почти вдвое, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ученые надеются, что их открытие в перспективе поможет в разработке косметических средств, которые помогут бороться с потерей волос.

Берлин, Зоя Осколкова

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