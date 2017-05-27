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Публикации за 27.05.17

Ученые: конец света наступит в 2022 году / К Земле несутся гигантские обломки кометы Энке

Ученые: конец света наступит в 2022 году К Земле несутся гигантские обломки кометы Энке

Ученые из Института астрономии Чешской академии наук предупредили о приближении к Земле огромных обломков кометы Энке. При падении они могут уничтожить целые континенты. К такому выводу специалисты пришли после изучения метеоритного потока Тауриды, который земляне могут наблюдать ежегодно осенью.

Данный поток состоит из метеорных частиц, выделившиеся в прошлом из кометы Энке, получившей свое название в честь астронома, который открыл ее в 1819 году. Исследовав его, ученые сделали вывод, что многие из космических обломков могут представлять опасность для Земли, сообщает РИА «ФАН» со ссылкой на Daily Mail. Особенно страшны для нашей планеты открытые два ранее неизвестных астероида – 2015 TX24 и 2005 UR. Размер этих небесных тел составляет около 200-300 метров в диаметре, и теоретически они могут столкнуться с Землей, указывают ученые. В этом случае на нашей планете произойдет глобальная катастрофа.

Отмечается, что Земля проходит через потенциально опасный метеоритный поток раз в несколько лет. По оценкам астрономов, наиболее опасными в этом плане станут 2022, 2025, 2032 и 2039 годы. Впрочем, не исключено, что в полете гигантские обломки кометы столкнутся с другими космическими телами и изменят направление.

Ранее ученые неоднократно объявляли даты «конца света», но все прогнозы на сегодня оказывались ошибочными.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 26.05.17

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