Никакой мистики: во время клинической смерти люди сами выбирают себе «ад» или «рай»

Публикации за 29.05.17

Доктор философских наук, профессор Дальневосточного государственного университета путей сообщения Юрий Сердюков объяснил, что происходит с человеком во время клинической смерти, в том числе во время комы. Выступая на международном междисциплинарном семинаре «Нейрофилософия» в Москве он также сказал, почему некоторые люди видят в таком состоянии «рай» или «ад».

Сердюков обратил внимание, что некоторые пациенты, оказавшиеся в состоянии клинической смерти, которых удается вернуть к жизни, рассказывают, что видели рай или ад. Однако с его точки зрения, объяснение этого имеет не мистический характер, а обуславливается физиологическими и психическими процессами, передает РИА «Новости».

Ученый отметил, что во время клинической смерти происходит потеря сенсорного контакта с реальностью, прекращение дыхания и остановка кровообращения, но мозг человека продолжает жить и установить современными техническими средствами, когда он умирает окончательно, сейчас невозможно.

По мнению Сердюкова, в это время происходит распад психики, при котором теряется способность к вербально-логическому мышлению. При этом для человека субъективная реальность превращается в нерасчлененный поток онирических (сноведенческих) переживаний, создаваемых спонтанной активностью мозга, а то что он видит – зависит от ряда факторов, которые обусловлены прожитой жизнью, начиная с внутриутробного периода, когда формируется способность воспринимать звуковую информацию, врожденными психическими структурами личности, а также активизацией определенных генетических структур в ситуации сильнейшего стресса.

Профессор выразил уверенность, что человек способен повлиять на содержание околосмертных переживаний и даже сопротивляться отмиранию мозга. Для этого необходимо формировать жизнеутверждающее мировосприятие, целенаправленно создавать комплекс устойчивых позитивных впечатлений, надежно зафиксированных в нейродинамических структурах нашего мозга и способных сопротивляться процессам распада в состоянии клинической смерти.

Сердюков подчеркнул, что если человеку удастся реализовать такую жизненную установку, то риск глубокой витальной депрессии существенно сужается, а вероятность ярких и радостных переживаний повышается. При этом именно такие положительные эмоции, по мнению ряда экспертов, способствуют выходу человека из состояния клинической смерти.

Сердюков также обратил внимание, что поскольку в состоянии клинической смерти человек не может чувствовать «естественные регуляторы времени» (солнечный свет, биение сердца), субъективно для него этот момент может казаться вечностью, а в этом субъективно вечном бытии вся предшествующая жизнь кажется человеку всего лишь эпизодом.

Напомним, британский реаниматолог Сэм Парниа еще в 2013 году опубликовал книгу, в которой уверяет, что в большинстве случаев человека можно вернуть к жизни после двух часов смерти, а в некоторых случаях и в течение 72 часов. Он уверяет, что в будущем оживление людей станет обычной медицинской манипуляцией.

Москва, Мария Вяткина

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