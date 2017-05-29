NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Наука

■■■■■■■■■

Публикации за 29.05.17

Никакой мистики: во время клинической смерти люди сами выбирают себе «ад» или «рай»

Никакой мистики: во время клинической смерти люди сами выбирают себе «ад» или «рай»

Доктор философских наук, профессор Дальневосточного государственного университета путей сообщения Юрий Сердюков объяснил, что происходит с человеком во время клинической смерти, в том числе во время комы. Выступая на международном междисциплинарном семинаре «Нейрофилософия» в Москве он также сказал, почему некоторые люди видят в таком состоянии «рай» или «ад».

Сердюков обратил внимание, что некоторые пациенты, оказавшиеся в состоянии клинической смерти, которых удается вернуть к жизни, рассказывают, что видели рай или ад. Однако с его точки зрения, объяснение этого имеет не мистический характер, а обуславливается физиологическими и психическими процессами, передает РИА «Новости».

Ученый отметил, что во время клинической смерти происходит потеря сенсорного контакта с реальностью, прекращение дыхания и остановка кровообращения, но мозг человека продолжает жить и установить современными техническими средствами, когда он умирает окончательно, сейчас невозможно.

По мнению Сердюкова, в это время происходит распад психики, при котором теряется способность к вербально-логическому мышлению. При этом для человека субъективная реальность превращается в нерасчлененный поток онирических (сноведенческих) переживаний, создаваемых спонтанной активностью мозга, а то что он видит – зависит от ряда факторов, которые обусловлены прожитой жизнью, начиная с внутриутробного периода, когда формируется способность воспринимать звуковую информацию, врожденными психическими структурами личности, а также активизацией определенных генетических структур в ситуации сильнейшего стресса.

Профессор выразил уверенность, что человек способен повлиять на содержание околосмертных переживаний и даже сопротивляться отмиранию мозга. Для этого необходимо формировать жизнеутверждающее мировосприятие, целенаправленно создавать комплекс устойчивых позитивных впечатлений, надежно зафиксированных в нейродинамических структурах нашего мозга и способных сопротивляться процессам распада в состоянии клинической смерти.

Сердюков подчеркнул, что если человеку удастся реализовать такую жизненную установку, то риск глубокой витальной депрессии существенно сужается, а вероятность ярких и радостных переживаний повышается. При этом именно такие положительные эмоции, по мнению ряда экспертов, способствуют выходу человека из состояния клинической смерти.

Сердюков также обратил внимание, что поскольку в состоянии клинической смерти человек не может чувствовать «естественные регуляторы времени» (солнечный свет, биение сердца), субъективно для него этот момент может казаться вечностью, а в этом субъективно вечном бытии вся предшествующая жизнь кажется человеку всего лишь эпизодом.

Напомним, британский реаниматолог Сэм Парниа еще в 2013 году опубликовал книгу, в которой уверяет, что в большинстве случаев человека можно вернуть к жизни после двух часов смерти, а в некоторых случаях и в течение 72 часов. Он уверяет, что в будущем оживление людей станет обычной медицинской манипуляцией.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 27.05.17

Ученые: конец света наступит в 2022 году. К Земле несутся гигантские обломки кометы Энке. / На берегу Волги обнаружены останки древнего морского ящера. Чудовище достигало шести метров в длину. / «Роскосмос» ищет внеземную жизнь на поверхности МКС.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter