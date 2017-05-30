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Наука

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Публикации за 30.05.17

Европейские ученые обнаружили потенциально обитаемую суперземлю

Европейские ученые обнаружили потенциально обитаемую суперземлю

Группа европейских ученых обнаружила планету, которая находится в зоне обитаемости материнской звезды. Исследователи предполагают, что на так называемой суперземле может быть жидкая вода, а, следовательно, возможна жизнь.

Экзопланету, расположенную на расстоянии 21 светового года от Земли, открыли астрономы из Испании, Швейцарии и Италии. Небесное тело вращается вокруг звезды GJ 625, которая в три раза меньше и легче Солнца, передает портал arXiv.org.

Ученые наблюдали за суперземлей на протяжении 3,5 лет при помощи спектрографа на телескопе испанской обсерватории на Канарских островах. Планета почти в три раза тяжелее Земли и находится вблизи внутреннего края зоны обитаемости своей звезды.

Средняя температура поверхности небесного тела, по мнению ученых, составляет около 77С. Это позволяет предположить, что на ней может быть жидкая вода. Впрочем, для доказательства этого факта необходимы дальнейшие исследования.

Добавим, суперземлей ученые называют планеты, которые более массивные, чем Земля, но не превышают массу Нептуна.

Гарафия, Канарские острова, Зоя Осколкова

Гарафия, Канарские острова. Другие новости 30.05.17

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