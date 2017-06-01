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Наука

Обнаруженные на Луне запасы льда облегчат колонизацию спутника

Обнаруженные на Луне запасы льда облегчат колонизацию спутника

Зонд LRO, принадлежащий NASA, обнаружил новые залежи льда в южной части Луны, где температуры настолько низкие, что ледяной покров может сохраняться веками. Ученые предполагают, что открытие позволит не только ускорить колонизацию спутника, но и выяснить откуда взялась вода на Земле.

Исследователи космических тел ранее предполагали, что под поверхностью Луны есть лед, однако ранее считалось, что при выходе наружу вода испарялась. Теперь же зонд LRO нашел ледяные запасы в кратере Кабеус в южной части планеты, пишет журнал Icarus.

До этого момента ученые искали воду только в темных и холодных кратерах на полюсах спутника. Оказалось, что крупные запасы льда сосредоточены и в ярких и относительно теплых кратерах.

Остается открытым вопрос возраста это льда. Как отмечают исследователи, ледяные залежи на поверхности могли образоваться как недавно, так и миллиарды лет назад.

Тем временем, другое открытие было сделано марсоходом Curiosity. Отложения песка в кратерах, обнаруженные на Красной планете, свидетельствуют о том, что вода и простейшие формы жизни могли существовать на Марсе дольше, чем считалось ранее. Предположительно, озеро, которое там располагалось, пересохло, но вода периодически туда возвращалась. Возможно, благодаря этому примитивная жизнь продолжала свое существование под поверхностью планеты.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

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© 2017, РИА «Новый День»

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