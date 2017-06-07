Среда, 7 июня 2017, 10:59 мск

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Наука

Уфологии обнаружили припарковавшийся на Луне НЛО

Уфологии обнаружили припарковавшийся на Луне НЛО
Кадр видеоролика с фото Moon Live Stream

Американские исследователи заметили у поверхности Луны неопознанный летающий объект, который двигался так, будто искал место для парковки. Уфологии считают, это мог быть космический корабль инопланетян, который исследует спутник Земли.

Снимки НЛО уфологии скомпилировали в видеоролик, который опубликовали на YouTube. По словам исследователей, объект двигался с большой скоростью и постоянно менял траекторию своего движения. Было похоже на то, что он ищет место для прилунения.

Ученые не могут прийти к общему мнению, но не считают объект «летающей тарелкой» инопланетян. По их мнению, это мог быть метеорологический зонд, отбрасывающий тень на поверхность Луны, или вообще погрешность видеооборудования.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

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© 2017, РИА «Новый День»

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