Уфологии обнаружили припарковавшийся на Луне НЛО

Американские исследователи заметили у поверхности Луны неопознанный летающий объект, который двигался так, будто искал место для парковки. Уфологии считают, это мог быть космический корабль инопланетян, который исследует спутник Земли.

Снимки НЛО уфологии скомпилировали в видеоролик, который опубликовали на YouTube. По словам исследователей, объект двигался с большой скоростью и постоянно менял траекторию своего движения. Было похоже на то, что он ищет место для прилунения.

Ученые не могут прийти к общему мнению, но не считают объект «летающей тарелкой» инопланетян. По их мнению, это мог быть метеорологический зонд, отбрасывающий тень на поверхность Луны, или вообще погрешность видеооборудования.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

Нью-Йорк. Другие новости 06.06.17

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