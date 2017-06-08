Ученые выступили против изменений в выборах главы РАН

Более 30 ученых Российской академии наук обратились к депутатам Госдумы с требованием отменить поправки в закон о выборах главы РАН. Академики считают неправильным ограничение числа кандидатов на пост, а также не одобряют согласование претендентов с правительством.

Законопроект был внесен в парламент 6 июня представителями «Единой России». В документе говорится, что «выборы главы академии должны проводиться не более чем из трех кандидатур, согласованных с правительством». Однако академики с такой формулировкой не согласны, пишет РБК.

Впрочем, другие пункты инициативы, а именно, определение победителя выборов главы РАН простым большинством, и утверждение нового руководителя академии решением президента РФ, ученые одобрили.

Владимир Путин в конце мая отменил назначение главы РАН президентом или правительством. Глава государства тогда подчеркнул независимость деятельности академии и необходимость избрания ее руководителя научным сообществом.

Ранее бывший глава РАН Владимир Фортов выдвинулся на переизбрание, но перед выборами снял свою кандидатуру, заявив о несовершенстве избирательной процедуры. 23 марта премьер-министр Дмитрий Медведев назначил вице-президента РАН Валерия Козлова временно исполняющим обязанности главы академии.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 08.06.17

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