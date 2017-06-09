Ученые: К Земле летит громадная планета

По расчетам астрономов, в ближайшие сотни лет Земле угрожает столкновение с другой планетой. Ученые заявляют, что космический объект, схожий по размерам с Марсом, несется по направлению к нашей планете, заявил астрофизик Роберто Антезана.

Ученые заметили странную планету c V-образным шлейфом, который везде следует за ней в ходе наблюдений за ночным небом с помощью мощного телескопа в Чили. Астрофизик считает, что этот шлейф мог появиться в результате активного движения планеты или, наоборот, ее резкого торможения.

Антезана посвятил наблюдению за неизвестной планетой 35 минут, затем он решил сменить телескоп, отмечает РИА ФАН. С помощью нового оборудования ученый выяснил, что внутри шлейфа загадочной планеты имеются непонятные структуры странного происхождения. Антезана намерен продолжить свои исследования.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 08.06.17

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