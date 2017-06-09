Ученые: В древности у Земли было две Луны

Американские ученые считают, что около четырех миллиардов лет назад у Земли было два спутника. Луна образовалась от столкновения этих космических тел.

Исследователи Технологического университета в Массачусетсе, изучающие Луну, пришли к выводу, что у нее был «сосед», пишет The Telegraph. По их мнению, спутники образовались в результате столкновения с Землей гигантского метеорита.

Второй спутник просуществовал всего несколько миллионов лет, а затем столкнулся с более крупной Луной и разрушился. В результате космической катастрофы на лунной поверхности с одной стороны остались горные образования.

По словам ученых, спутники вращались вокруг Земли на схожих орбитах с одинаковой скоростью около четырех миллиардов лет назад.

Бостон, Зоя Осколкова

Бостон. Другие новости 09.06.17

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