Ученые объяснили происхождение ксенона на Земле

Международный коллектив ученых объяснил происхождение в атмосфере Земли ксенона – инертного газа, который используют в том числе в качестве наркоза. Исследование опубликовано в журнале Science.

По мнению исследователей, около пятой части ксенона (порядка 22%), находящегося в настоящее время на планете, была занесена кометами. К подобным выводам ученые пришли, сравнив содержащиеся на Земле и обнаруженные на комете Чурюмова-Герасименко изотопы химического элемента. Наблюдения, проведенные на низких орбитах станцией Rosetta 14-31 мая 2016 года, показали, что ксенон на небесном теле оказался заперт в кометном льду.

Как напоминает «Лента.ру», ксенон, 54-й химический элемент таблицы Менделеева, представляет собой одноатомный газ. На Земле он наиболее часто встречается в атмосфере (0,087 миллионной доли), реже – в земной коре. Ксенон используется для наркоза, ингаляции с использованием данного газа WADA приравняла к применению допинга.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 09.06.17

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