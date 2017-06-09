В центре Москвы нашли фундаменты древних церквей

В Москве, в районе Большой Лубянки (площадь Воровского), Сретенки и Гоголевского бульвара в ходе работ по замене коммуникаций были обнаружены остатки фундаментов древних церквей XVI-XVII вв. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

«Столичные археологи обнаружили фундаменты четырех древних церквей, которые были снесены в 1920-1930-е гг. Это церковь Введения во Храм Пресвятой Богородицы, церковь Сошествия Святого Духа, церковь Святителя Николая Чудотворца и церковь Спаса Преображения в Пушкарях», – говорится в сообщении.

Также удалось обнаружить колодец времен Екатерины II, женское украшение – «шумящая подвеска» и световые окна-решетки рубежа XIX-XX вв.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 09.06.17

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