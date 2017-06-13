Ученые посулили землянам регулярные наводнения из-за ливней

Набирающее обороты глобальное потепление климата на Земле способствует увеличению количества осадков, пишет Nature Communications со ссылкой в том числе на специалистов Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Наблюдения показали, что в течение последних 40 лет нагревание планеты стабильно провоцирует смещения воздушных потоков. В связи с этим над тропиками наблюдается сокращение высотных облаков (которые, кстати, «ловят» тепло в атмосфере) и увеличение количества осадков. Судя по всему, в будущем данная тенденция будет только усиливаться.

Ранее ученые из Гарвардского университета (США) сообщили о начале в ближайшем будущем масштабного эксперимента по охлаждению планеты, напоминает «РГ». Исследователи намерены отразить часть приходящего к Земле солнечного излучения. Нужного эффекта планируется достичь с помощью карбоната кальция, который будет распылен в атмосфере.

А ученые из Принстонского университета США, проанализировав возможные последствия глобального потепления, составили список стран, где лучше всего спасаться от «жары».

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 11.06.17

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