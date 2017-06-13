Российские и корейские ученые клонировали щенков якутских охотничьих лайкек

Ученые Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) и корейского института Sooam Biotech Research Foundation клонировали двух собак. Как сообщила пресс-служба российского вуза, щенки-клоны находились под наблюдением корейских специалистов, но сегодня они были переданы делегации из Якутии.

«Мы отправляем домой щенков лайки, чья родина – самый холодный край на земле. Думаю, что церемония передачи символизирует взаимную дружбу стран, взявшую начало с сотрудничества нашего института и Северо-Восточного федерального университета. Надеюсь, что эта дружба продолжится, будет расти и крепнуть», – сказал на церемонии профессор из Кореи Хван Ву Сок.

Отмечается, что выбор собаки для клонирования проводился очень тщательно. «С разных районов Якутии было собрано множество архивных фотоматериалов и записей, мы искали собаку, отвечающую всем требованиям наших охотников, что было довольно трудной задачей. И вот в 2016 году в глухой тайге у местного охотника мы нашли, что искали – крупного белого пса Тайга – Байанай. Но, так как ему уже 12 лет, он не может давать потомство. Клонирование и возрождение якутской лайки имеет огромное значение в сохранении традиционной охоты и образа жизни коренного населения Якутии», – отметил председатель клуба «Байанай» Юрий Борисов.

Отбор тканей у двух особей лайки был совершен в декабре 2016 года на базе лаборатории якутского университета. Затем корейские ученые смогли получить клетки из взятого материала и провести клонирование двенадцатилетнего кобеля Тайга и шестилетней самки Сүүтүк.

Как сообщается, клонированным щенкам уже исполнилось несколько месяцев и их поведение соответствует всем нормам развития. У клонов также выявлена высокая способность к обучению и коммуникации.

Щенков представят общественности в Якутске 23 июня – в день проведения Съезда выпускников СВФУ.

Sooam Biotech Research Foundation» – один из мировых лидеров в области клонирования животных и изучения стволовых клеток. Специалисты этого научного центра первыми в мире сумели клонировать собаку и волка, осуществили межвидовое клонирование койота и собаки.

Якутск – Сеул, Мария Вяткина

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