В России появятся кандидаты и доктора теологических наук

Министерство юстиции РФ утвердило научную степень по теологии. Об этом сообщила министр образования Ольга Васильева на первой всероссийской научной конференции «Теология в гуманитарном образовательном пространстве».

По словам Васильевой, теперь вузы России будут готовить кандидатов и докторов наук по теологии. Министр отметила, что это «поистине исторический день» и нужно приложить все усилия для подготовки специалистов в этой области, передает РИА «Новости».

Кроме того, глава Минобразования заявила, что количество бюджетных мест в вузах по специальности «теология» на 2018-2019 учебный год будет увеличено до 632. В настоящее время 51 высшее учебное заведение России осуществляет подготовку специалистов по этой дисциплине, по программе теологии обучаются более 4,5 тысяч человек.

«В образовательной сфере теология развивается в трех направлениях: как самостоятельная дисциплина (бакалавриат, магистратура и аспирантура), как подготовка в рамках смежных направлений и как дисциплина по выбору», – добавила Васильева.

Напомним, теология была признана научной дисциплиной в 2015 году. В 2016 году с созданием диссертационного и экспертного советов стала возможна защита научных работ. Первым признанным государством кандидатом наук по теологии стал декан богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета протоиерей Павел Хондзинский.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 13.06.17

Российские и корейские ученые клонировали щенков якутских охотничьих лайек. / Юпитер оказался ровесником Солнца. / На Среднем Урале обнаружили древнее поселение X-IV веков до нашей эры (ФОТО). Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»