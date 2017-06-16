Американцы нашли путь к созданию «эликсира молодости»

Ученые из США нашли перспективный метод повышения продолжительности жизни. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell, кратко о нем сообщает EurekAlert!.

По мнению исследователей, люди смогут принимать пищевые добавки, содержащие полученные из кишечника бактерии. Ученые обнаружили штаммы микроорганизмов, которые способствуют замедлению роста раковых опухолей и накоплению бета-амилоидов – соединений, связанных с развитием болезни Альцгеймера.

К подобным выводам специалисты пришли, проведя эксперименты на свободноживущей нематоде (Caenorhabditis elegans) – простом организме, моделирующем старение человека. В организме этих червей содержалась кишечная палочка, у данных бактерий специалисты следили за активностью около четырех тысяч генов.

Удаление 29 из них повышало продолжительность жизни нематоды, а активизация 12 оказалась связанной с замедлением роста раковых опухолей и предотвращением накопления бета-амилоидов. Как пишет «Лента.ру», ученые рассчитывают, что на основе этих данных в скором будущем удастся создать бактериальные препараты, замедляющие процесс старения.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 15.06.17

На Ямале в небо поднялся гигантский столб газа (ВИДЕО). Напуганные жители покинули свои дома. / В Бурятии археологи откопают город возрастом две тысячи лет. / Китайцы засеят Луну овощами и превратят ее в пункт пересадки на пути к Марсу. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»