Китайцы телепортировали квантовые частицы через космос на 1200 км

Эксперимент китайских ученых по проверке возможности осуществления квантовых коммуникаций на больших расстояниях завершился успешно. Исследователям удалось передать квантовые сообщения на 1200 километров, и таким образом доказать квантовую связь между спутником и Землей.

Физикам известно такое явление как «квантовая запутанность» – это состояние, при котором волновые функции, описывающие параметры тел, оказываются связанными. Если разнести такие объекты на любое расстояние, они продолжают сохранять зависимость друг от друга. Этот феномен Альберт Эйнштейн называл «жутким дальнодействием», пишет журнал Science.

Специалисты Научно-технического университета Китая освещали специальный кристалл лазерным лучом, в результате он испускал пары запутанных фотонов. Фотоны разделили при помощи первого в мире спутника квантовой связи «Мо-цзы», запущенного на орбиту в прошлом году, и направили в приемные станции в горах Тибета. Таким образом, частицы преодолели расстояние в 1200 км.

Китайские ученые заявили, что им удалось регистрировать примерно один фотон из шести миллионов посланных, впрочем, и этот результат оказался значительно лучше, чем полученный в результате опытов на Земле. По словам исследователей, КНР в ближайшие пять лет запустит несколько действительно прикладных квантовых спутников.

Квантовая телепортация решает проблему безопасности переносимой информации. Никто не сможет извлечь данные, так как при попытке взлома канала передачи, телепортируемая информация будет уничтожена.

Ранее в СМИ появились сообщения, в которых китайский орбитальный спутник «Мо-дзы» назвали причиной плохой погоды в Северном полушарии. Дело в том, что примерно на той высоте, где находится спутник, было зафиксировано десятикратное увеличение количества отрицательно заряженных атмосферных частиц, что, согласно догадкам журналистов, сказалось на погодных условиях. Впрочем, в соответствующих сообщениях не говорится, являются ли источником этой информации хоть сколько-то авторитетные специалисты.

Пекин, Зоя Осколкова

Пекин. Другие новости 16.06.17

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