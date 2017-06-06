Холодные весну и лето в Северном полушарии устроили китайцы

В СМИ появились десятки сообщений о том, что необычайно холодная весна и начало лета во многих странах Северного полушария вызваны работой китайского орбитального спутника квантовой связи «Мо-дзы». Предполагается, что на погоду повлияло оборудование, установленное на борту аппарата.

Спутник Мо-цзы был запущен на околоземную орбиту менее года назад. Он предназначен для проведения экспериментов по квантовой телепортации на рекордно большие расстояния. В случае успеха Китай планирует отправить в космос и другие космические аппараты подобного назначения, а к 2030 году создать с их помощью глобальную сеть квантовой связи, отмечает «МК».

Как утверждает портал planet-today.ru и некоторые другие СМИ, примерно на той высоте, где находится спутник, было зафиксировано десятикратное увеличение количества отрицательно заряженных атмосферных частиц, что, согласно тем же средствам массовой информации, сказалось на погоде в Северном полушарии Земли. Впрочем, в соответствующих сообщениях не сообщается, являются ли источником этой информации хоть сколько-то авторитетные специалисты.

Впрочем, эксперты отмечают, что в действительности эксперименты, проводимые китайскими учеными с использованием спутника, едва ли могут вызвать «побочные эффекты» планетарного масштаба. Однако квантовая телепортация – не единственное явление, изучение которого вызывает тревогу не искушённых в науке людей. К примеру, не так давно СМИ облетели слухи о том, что запуск нового ускорителя частиц приведёт к появлению чёрной дыры или открытию портала в другое измерение.

Пекин, Иван Гридин

Пекин. Другие новости 06.06.17

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