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Наука

Ученые: В Млечном Пути существует высокотехнологичная цивилизация

Ученые: В Млечном Пути существует высокотехнологичная цивилизация

Группа ученых из США, в которую вошли Луис Анкордоки, Сусанна Вебер, Хорхе Сориано, пришла к выводу, что в Млечном Пути существует высокоразвитая инопланетная цивилизация, способная выйти на контакт с землянами. Препринт исследования имеется в редакции «Ленты.ру».

В ходе исследования специалисты модифицировали уравнение Дрейка, которое представляет собой равенство, с одной стороны которого находится произведение семи множителей, а с другой – число внеземных цивилизаций. Специалисты показали, что в галактических масштабах, то есть в пределах десяти килопарсек от Солнца, что сравнимо с радиусом диска Млечного пути, находится как минимум одна инопланетная цивилизация, в распоряжении которой имеются доступные для коммуникации с Землей средства.

В новом подходе ученые связали количество планет с цивилизациями, способными на контакт, с темпами рождения небесных тел, располагающихся в пределах зоны обитаемости вокруг материнской звезды. Как пишет «Лента.ру», впрочем, отмечают ученые, существованию жизни могут угрожать мощные гамма-всплески.

Специалисты полагают, что готовящиеся к запуску космические обсерватории TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) и JWST (James Webbb Space Telescope) позволят проверить выводы, сделанные в ходе нового исследования.

Вашингтон, Иван Гридин

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