Российские ученые нашли источник эффективного биотоплива

Российские ученые нашли точный состав эффективного биотоплива на основе водорослей, говорится в статье, опубликованной в журнале EJMS. Открытие принадлежит исследователям из МФТИ, МГУ, «Сколтеха» и институтов РАН, сообщили в пресс-службе Физтеха.

«Дальнейшая работа должна быть сконцентрирована на использовании сортов водорослей с максимально высоким содержанием жиров и создание таких сортов при помощи генных модификаций. Так мы сможем выбрать из них самое эффективное сырье для производства биотоплива», – рассказал сотрудник «Сколтеха» и МФТИ Евгений Николаев.

Также отмечается, что вопреки общепринятым представлениям, настоящими «легкими Земли», производящими большую часть кислорода, являются морские и пресноводные водоросли, а не деревья и другие сухопутные растения. Кроме того, водоросли набирают биомассу в несколько раз быстрее других фотосинтезирующих организмов, из-за чего многие исследователи рассматривают их как главного кандидата на роль полноценной замены для бензина и других видов топлива. Помимо высокой скорости роста, водоросли имеют и массу других преимуществ – для их выращивания не нужно полей, а их одноклеточный характер упрощает их переработку в топливо.

Николаев и его коллеги обнаружили, что на самом деле биотопливо, которое изготавливают из водорослей, похоже по своим свойствам и происхождению не на нефть или нефтепродукты, а на некое подобие зеленки. Как передает РИА «Новости», к такому выводу ученые пришли, раскрыв полный химический состав «сжиженных» водорослей, из которых готовится биотопливо.

Как объясняют российские исследователи, водоросли «напрямую» превращают в биотопливо, нагревая их до температуры в 300 градусов Цельсия и одновременно сжимая до очень высоких давлений, фактически имитируя то, как возникает нефть в недрах Земли. В результате этого процесса биомасса делится на жидкое топливо и густую «смолу», которая накапливается на дне реактора. И то, и другое содержит в себе тысячи отдельных веществ, что мешало определить их состав и оценить, как нужно поменять процесс «варки» водорослей, чтобы улучшить свойства топлива.

Дальнейшее изучение вопроса поможет понять, какие виды водорослей лучше всего использовать для варки биотоплива и как их можно модифицировать, чтобы они могли заменить бензин и другие виды топлива из ископаемых углеводородов.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 20.06.17

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