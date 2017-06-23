NASA опубликовало видеоизображения причудливой поверхности Марса

Специалисты NASA выложили в интернет видео, составленное из фрагментов записей, сделанных космическим аппаратом MRO. В компиляции видно все разнообразие поверхности Марса. Хорошо различимы холмы, пустыни, «оазисы» и низменности.

Ученые отмечают, что на Красной планете случаются бури, штормы и спускаются туманы. По мнению экспертов, нельзя исключать, что жизнь на соседней планете возможна, поэтому необходимо сделать все для колонизации Марса.

Кроме того в NASA не оставляют надежды отыскать на Марсе живые микроорганизмы.

Вашингтон, Иван Гридин (Новый День, Иван Гридин

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