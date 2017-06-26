Ученые обнаружили восемь пригодных для жизни экзопланет

Австралийские специалисты обнаружили восемь потенциально обитаемых экзолун. Экзопланеты, спутники которых могут быть пригодны для жизни, являются газовыми гигантами, как Юпитер или Сатурн.

Ученые Технологического университета Суинберна и Университета Южного Квинсленда для поиска обитаемых планет основывались на данных каталога CELESTA, сообщает «Лента.ру».

Найденные планеты расположены в зоне потенциальной обитаемости своей звезды. Впрочем, пока существование экзолун не доказано, для получения информации специалисты собираются использовать спектрограф ESPRESSO.

Так одна из систем, где, по мнению ученых, можно найти жизнь, находится в созвездии Большой пес на расстоянии 183 световых лет от Земли. По размерам и массе звезда потенциально обитаемой системы сравнима с Солнцем.

Канберра, Зоя Осколкова

Канберра. Другие новости 25.06.17

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