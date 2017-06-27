Оно живое! Ученые смогли создать сердце «Франкенштейна»

Исследователи из МФТИ и Боннского университета в Германии смогли создать сердце «Франкенштейна», соединив две разные сердечные ткани. Как сообщила пресс-служба института, это открытие позволит в дальнейшем ставить «заплатки» на человеческое сердце, используя сердечную ткань, к примеру, от обезьяны.

Как сказал руководитель лаборатории биофизики возбудимых систем МФТИ профессор Константин Агладзе, сейчас все только подходят к тому, чтобы «выращивать заплатки на сердце», и в результате исследований эта проблема снята.

«Мы снимаем этот вопрос и показываем, что единая возбудимая ткань может образоваться. Даже если мы имеем разные клетки, на разных этапах развития или даже от разных животных. Хотя, конечно, животные были соседних видов – крыса и мышь, – но это как обезьяна и человек», – отметил он.

До сих пор было неизвестно, может ли кусочек искусственно выращенной сердечной ткани встроиться в работу родной ткани сердца. Вопрос заключался в том, возникнет ли электрическая связь, необходимая для того чтобы сердечная мышца сокращалась, между родными клетками и чужеродными.

Для первого эксперимента были взяты сердечные клетки новорождённых крыс на разных стадиях развития: одну ткань стимулировали с помощью электрода, волна возбуждения спокойно пересекала границу между тканями и распространялась дальше. При следующем эксперименте были взяты ткани от разных животных – крыс и мышей. В этом случае волна возбуждения распространялась между тканями, хотя её скорость в разных клеточных культурах различалась.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 27.06.17

Устали «держаться»: в Москве ученые вновь намерены митинговать. / Ученые: Клещи способны вызывать устойчивую аллергию на мясо у людей. / Даже выключенные смартфоны делают людей глупее. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»