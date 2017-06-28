Родственником королевы Британии оказался каждый пятый россиян

Пятая часть россиян (20%) оказалась генетически связана с династией Виндзоров, к которой принадлежит королева Британии и дети Николая II, а также с Марией Медичи, королевой Франции, сообщает РИА «Новости».

Такое заключение ученые сделали подробно изучив митохондриальную ДНК – сегмент генома, содержащийся в митохондриях. Общих предков можно выявить, рассмотрев наборы мутаций в Y-хромосоме. Экспертам проанализировали свыше 2,5 тыс. геномов. Как оказалось, большинство россиян по материнской линии относится к митохондриальной группе H. Их предки появились на Ближнем Востоке и в Юго-Западной Азии около 30 тысяч лет назад и проникли в Европу 25-20 тысяч лет назад. Сегодня их потомки составляют большинство населения Европы.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 28.06.17

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