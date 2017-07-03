То ли еще будет: погода проверит на прочность человечество

В ближайшие годы человечество ожидают экстремальные погодные каверзы и неурожаи. Такой неутешительный прогноз дали ученые из Потсдамского института изучения климатических изменений. Они пришли к выводу, что увеличение глобальной температуры на 0,5 градуса грозит населению Земли серьезными испытаниями.

Специалисты обратились к данным многолетних метеорологических наблюдений и сравнили два 20-летних периода – 1960-1979 и 1991-2010 годов, между которыми средняя температура на Земле повысилась на 0,5°.

«Оказалось, что к концу данного промежутка времени увеличились продолжительность засушливых сезонов и интенсивность экстремальных ливней. Кроме того, средняя летняя температура повысилась более чем на 1°, а зимы в среднем стали теплее на 2,5°», – отмечают в центре погоды «Фобос».

Такие погодные условия, по мнению ученых, – уже за рамками естественной изменчивости. То есть они вызваны антропогенной деятельностью человека, а «при дальнейшем увеличении глобальной температуры на пару градусов – удвоится количество неурожаев, уменьшится доступность пресной воды и увеличится частота аномальной жары».

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 03.07.17

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