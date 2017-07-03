«Вечная молодость» опасна для здоровья

Ученые из Института молекулярной биологии и Майнцского университета в Германии выяснили, как можно восстанавливать клетки, отвечающие за вечную молодость и победить старение. Однако, как отмечается в статье сайте EurekAlert, побочным эффектом этого процесса может стать образование злокачественных опухолей.

Исследователи обнаружили, что одна из молекул РНК – TERRA способна исцелять короткие или поврежденные теломеры. Авторы исследования пояснили, что теломеры защищают концы хромосом от «раскручивания», как пластик на конце шнурка. С каждым делением клетки, теломеры уменьшаются и их защитный «наконечник» становится все менее эффективным. В определенный момент клетка получает сигнал, что защиты нет, и перестает делиться. При этом именно снижение клеточного деления способствует старению. TERRA же в критический момент накапливается на концах коротких теломер и подает клетке сигнал, что их нужно починить.

«Мы знали, что короткие теломеры играют ключевую роль в определении начала клеточного старения, но мы до конца не могли понять, какая из особенностей коротких теломеров является самой важной. С TERRA мы наконец смогли понять, как клетка идентифицирует короткие теломеры», – отметил профессор Брайн Люк.

Проблема заключается в том, что теломеры так же есть и у раковых клеток, и именно они защищают злокачественные опухоли и усложняет их лечение.

«В жизни клетки необходимо найти баланс, который бы замедлял старение и при этом способствовал профилактике рака», – подчеркнул Люк.

Отмечается, что исследование проводилось на дрожжах, однако следующим шагом, по словам ученых, будет изучение процессов у человека.

Берлин, Мария Вяткина

Берлин. Другие новости 03.07.17

NASA: Сибирские пожары стали крупнейшими за 10 тысяч лет. / Хокинг: Земля скоро станет похожа на раскаленную Венеру. / То ли еще будет: погода проверит на прочность человечество. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»