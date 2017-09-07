Суперпочва из Сибири вдвое ускоряет рост деревьев

Учёным Сибирского федерального университета удалось создать уникальный материал – биомат – плодородный поверхностный слой почвы. Он позволяет значительно упростить и ускорить процесс рекультивации техногенно-нарушенных земель, в том числе и на северных территориях, рассказали в пресс-службе вуза.

«Главное преимущество разрабатываемого нами биомата заключается в том, что он полностью разлагается в течение 4-5 лет. Продукты его разложения сами становятся частью почвенного гумуса, обеспечивая развитие растений. Кроме того, биомат производится клеевым способом, который значительно технологичнее, чем, например, прошивной. По внешнему виду искусственная почва напоминает ковёр, он лёгкий и его можно расстелить практически в любом месте. Биоматы могут не только помочь экологам в восстановлении нарушенных земель, но их также можно использовать и для облагораживания городских улиц, и в бытовых целях, например, на дачных участках», – рассказала один из авторов исследования, магистрант Института экологии и географии СФУ Алёна Бурнова.

Сосны, посаженные на биомате, (справа) и контрольные образцы (слева). Фото: СФУ

Отмечается, что в основе биомата – натуральные волокна. Они пропитаны специальным инертным составом на основе поливинилацетата, который позволяет длительное время сохранять механическую прочность. На эту сетку наносят органические наполнители, содержащие биологически активные добавки и связующие вещества природного происхождения. Кроме того предусмотрена возможность добавлять в состав материала сильнонабухающие гидрогели. Они позволяют значительно увеличить водоудерживающую способность искусственной почвы, что облегчает уход за саженцами.

Эксперименты показали, что использование биомата улучшает как всходимость семян, так и их приживаемость. Более того, за 6 месяцев сосны, посаженные на биомате, выросли вдвое быстрее контрольных. Добавим, что работой молодых исследователей уже заинтересовались представители нефтегазовых компаний.

Новосибирск, Иван Гридин

Новосибирск. Другие новости 07.09.17

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