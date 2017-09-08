Ученые уверились в существовании неизвестных науке видов в пещерах Антарктиды

В отдельных пещерах Антарктиды под ледниками могут находиться ранее неизвестные науке виды животных и растений. Такое заявление сделали ученые из Австралийского национального университета.

Эксперты уверены, что в действительности в некоторых пещерах Антарктиды, которые, предположительно, находятся в теплых полостях ледников, могут жить животные и произрастать растения, которые пока неизвестны науке. По словам специалистов, живые организмы могли сохраниться в полостях, где температура достигает 25 градусов Цельсия благодаря геотермальному теплу. Таким образом, там существуют комфортные условия для существования жизни.

Ученый Чарльз Ли из Университета Вайкато в Новой Зеландии в свою очередь отмечает, что в Антарктиде было много вулканов, вследствие этого подледниковые пещеры могут быть вполне обычным явлением, пишет runews24.ru. Однако такие углубления сложно найти и исследовать.

Канберра, Иван Гридин

Канберра. Другие новости 08.09.17

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