На Земле нашли затерянный на 120 тысяч лет мир

Группа ученых под руководством Британской антарктической службы (British Antarctic Survey) готовит экспедицию для изучения загадочной морской экосистемы, которая до недавнего времени была скрыта под ледниковым шельфом Антарктиды. По оценкам ученых, экосистема была изолирована от солнечного света на протяжении последних 120 тысяч лет, пока громада льда не откололась от шельфа, передает Science Alert.

Летом 2017 года от ледника Ларсен-С откололся гигантский айсберг А68, из-за смещения которого солнечному свету открылось огромное водное пространство площадью не менее 5800 квадратных километров. «Этот процесс открыл не доступную ранее экосистему. Важно как можно быстрее добраться до этой загадочной среды, прежде чем новые условия существования приведут к ее изменению», – подчеркнул биолог из Британской антарктической службой Катрин Линсе.

Исследователи намерены изучить место разлома, взять образцы льда, твердых пород, морской воды, а также, по возможности, обнаружить ранее неизвестные науке микроорганизмы и другие формы жизни. «Особенно удивительно будет встретить морских животных, которые смогли выжить в замерзающих, темных водах, в среде, где нет фитопланктона», – пояснил Катрин Линсе.

Как напоминает «РГ», один из крупнейших из когда-либо зарегистрированных айсбергов А68 откололся в начале июля 2017 года. Его площадь составила почти шесть тысяч квадратных километров. Разлом уменьшил ледяной шельф Ларсена-С более чем на 12%, навсегда изменив ландшафт Антарктики. Отметим, что трещины, оставшиеся после схода ледяного плато на Ларсен-С, продолжают расти.

Лондон, Иван Гридин

Лондон. Другие новости 13.02.18

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