Среда, 11 октября 2017, 16:47 мск

российское информационное агентство 18+

Наука

Гигантская таинственная дыра в Антарктиде шокировала ученых

Гигантская таинственная дыра в Антарктиде шокировала ученых
Море Уэдделла, фото: motherboard.vice.com/NASA

В Антарктиде обнаружили гигантскую таинственную дыру размером с озеро Верхнее на границе США и Канады. Это озеро является самым крупным пресным водоемом мира, его площадь 82,7 тыс. квадратных километров. О загадочном открытии сообщили ученые из Торонтского университета в интервью изданию . Отверстие появилась в начале сентября этого года в районе Моря Уэдделла.

Специалисты удивились тому, что обнаруженная дыра расположена в нескольких сотнях километров от линии раздела льда и воды, когда как обычно такие огромные полости образуются непосредственно около границы. Причины, которые привели к образованию гигантского отверстия, пока неизвестны.

Новый День: Гигантская таинственная дыра в Антарктиде шокировала ученых

Дыра в морском ледяном щите Антарктиды, фото MODIS-Aqua via NASA Worldview

Исследователи не торопятся говорить о том, что масштабная дыра в морском льду возникла из-за глобального потепления. Однако, пои данным, из-за нее теплая вода будет подниматься к поверхности, что не позволит исчезнуть отверстию.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 11.10.17

В Малайзии из унитаза вылезла неведомая двухметровая тварь (ВИДЕО). / «Родственник» челябинского метеорита мчится к Земле. Ученые успокаивают: столкновения с планетой не будет. / В конце недели Землю накроет аномальная магнитная буря.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

, ,

Новости партнеров

Наука, все новости

В мире /

В Малайзии из унитаза вылезла неведомая двухметровая тварь (ВИДЕО)

«Родственник» челябинского метеорита мчится к Земле

Здоровье /

В конце недели Землю накроет аномальная магнитная буря

Голландцы решили использовать ворон для сбора окурков на улицах

Технологии /

Сибирские ученые нашли способ заряжать телефон от человеческого тела

Голосование на сайте

Поддерживаете ли вы создание Малороссии на востоке Украины?
Все новости