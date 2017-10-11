Гигантская таинственная дыра в Антарктиде шокировала ученых

В Антарктиде обнаружили гигантскую таинственную дыру размером с озеро Верхнее на границе США и Канады. Это озеро является самым крупным пресным водоемом мира, его площадь 82,7 тыс. квадратных километров. О загадочном открытии сообщили ученые из Торонтского университета в интервью изданию Motherboard. Отверстие появилась в начале сентября этого года в районе Моря Уэдделла.

Специалисты удивились тому, что обнаруженная дыра расположена в нескольких сотнях километров от линии раздела льда и воды, когда как обычно такие огромные полости образуются непосредственно около границы. Причины, которые привели к образованию гигантского отверстия, пока неизвестны.

Дыра в морском ледяном щите Антарктиды, фото MODIS-Aqua via NASA Worldview

Исследователи не торопятся говорить о том, что масштабная дыра в морском льду возникла из-за глобального потепления. Однако, пои данным, из-за нее теплая вода будет подниматься к поверхности, что не позволит исчезнуть отверстию.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 11.10.17

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