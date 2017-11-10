Ученые: Ледники Антарктиды тают изнутри

Специалисты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) нашли причину таяния антарктических льдов, пишет The Independent. Исследователи считают, источником тепла, который растапливает ледовый панцирь на Южном полюсе Земли может быть скрывающийся подо льдом мантийный плюм (горячий поток лавы, способный пробить земную кору и вырваться на поверхность, образовав вулкан – прим. ред). Температура земной коры над ним повышается, что приводит к таянию, растрескиванию и разрушению ледников.

Около 30 лет назад гипотезу о существовании такого плюма под регионом Земля Мэри Бэрд в Западной Антарктиде выдвинул ученый из Университета Колорадо. Но лишь недавно удалось найти подтверждения его предположению. Специалисты НАСА смогли убедиться в правдивости данной теории.

Для этого эксперты разработали специальную математическую модель. Расчеты показали, сколько геотермальной энергии требуется для процессов, протекающих в Земле Мэри Бэрд, в том числе для появления существующих там подземных рек и озер. Сравнив теоретическую модель с данными, полученными во время антарктических экспедиций, ученые пришли к выводу, что под поверхностью действительно находится мантийный плюм, который образовался еще 50-110 миллионов лет назад – задолго до формирования на континенте ледяного щита.

Как писал «Новый День», причиной таяния ледников в Гренландии также является мантийный плюм. Исследование проводила международная группа ученых, при непосредственном участии сотрудников Новосибирского государственного университета (НГУ) и Института нефтегазовой геологии и геофизики (ИНГГ) СО РАН. Ученые связали происходящее сейчас уменьшение объемов ледяного покрова с событиями 80-35-миллионной давности, когда над океаном стала возвышаться суша, позже получившая название Гренландия. Именно тогда зародился так называемый древний мантийный плюм.

Ученые обнаружили талые воды под ледниками Гренландии. Ранее считалось, что ледники таят только в прибрежной части острова, однако в 2001 году в его глубине между каменной породой и льдом они нашли прослойку жидкой воды. В связи с тем, что здесь толщина ледников достигает 3 тысяч метров, а плюсовых температур не бывает вовсе, талой воды, которая образует подледные реки и озера, быть не должно.

Исследователи уверены, что таянию льдов способствует плюм, основная часть которого сейчас находится под Исландией, а называется он «Исландский». Он хорошо известен геологам и, как выяснилось, десятки миллионов лет назад над ним действительно «проплывала» Гренландия. После расчетов теоретического теплового потока, который может вызвать плюм, оказалось, что его вполне достаточно, чтобы растопить нижнюю часть ледника.

«Эта работа представила геофизические доказательства, что Исландский плюм оставил след в литосфере острова. Таким образом, на уменьшения массы ледников Гренландии влияют не только быстрые вариации климата на Земле, но и отголоски крупномасштабных событий, происходивших десятки миллионов лет назад», – рассказал один из участников исследования, заведующий лабораториями НГУ и ИНГГ СО РАН, профессор Ивана Кулакова. Результаты исследования были опубликованы в престижном журнале Nature Geoscience.

Как напоминает «Лента.ру», в октябре от одного из двух крупнейших ледников Антарктики Pine Island откололся массив площадью, в четыре раза превышающей остров Манхэттен. Согласно прогнозу, сделанному на основе спутниковых снимков ледников, в будущем процесс таяния льдов ускорится еще в два-три раза, повысив уровень Мирового океана. В июле от шельфового ледника Ларсен в Антарктиде откололся один из самых больших зарегистрированных айсбергов. Его площадь составляла 5800 квадратных километров.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 10.11.17

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