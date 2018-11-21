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Среда, 21 ноября 2018, 19:01 мск

Новости Наука

Под Антарктидой обнаружили радиоактивный источник тепла

www.sciencealert.com

Британские ученые обнаружили под Антарктидой крупный радиоактивный источник тепла, ранее неизвестный науке. Он может стать причиной таяния многовековых ледников.

Геологи и специалисты по изучению океанов Великобритании исследовали льды Антарктиды с помощью авиационного радиолокатора, пишет ScienceAlert. Им удалось выяснить, что на глубине нескольких километров залегает мощный источник тепла. Кроме того, там есть целые озера с теплой водой, подогревающие ледники изнутри.

По словам ученых, сам источник не может разрушить крупные ледники, при этом он подогревает их изнутри на протяжении нескольких тысяч, а возможно, и миллионов лет, делая более уязвимыми для внешних факторов.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

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