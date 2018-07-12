Ученые: над Антарктидой закрылась озоновая дыра, но она может открыться вновь

Над Антарктидой исчезла озоновая дыра, которая представляет угрозу глобальной экосистеме. Об этом сообщили специалисты Европейского космического агентства. В свою очередь российские ученые указывают, что озоновая дыра может возникнуть вновь.

Закрытие озоновой дыры над Южным полюсом зафиксировано в ноябре 2017 года. К такому выводу пришли эксперты, изучив данные, полученные с космического спутника Sentinel-5P.

На сайте Европейского космического агентства (ЕКА) опубликован ролик, который наглядно демонстрирует исчезновение озоновой дыры над Антарктидой.

Комментируя эту новость, заведующий лабораторией Арктического и антарктического научно-исследовательского института Владимир Радионов отметил, что подобное происходит каждый год. С ноября по май озоновых дыр над Антарктидой нет, однако осенью (антарктической весной) они возникают вновь, передает РИА «Новости».

Озоновой дырой считается содержание озона менее 220 единиц Добсона. За время наблюдений на станции Новолазаревская, которые проводятся с 1986 года, в период с сентября по ноябрь фиксировалось проседание озонового слоя до значений ниже 200 единиц Добсона.

По словам Радионова, во всем виноват так называемый стратосферный вихрь, который образуется над Антарктидой в период полярной ночи. Он блокирует поступление воздушных масс, богатых озоном, а низкие температуры разрушают этот элемент, и в результате образуется дыра.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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