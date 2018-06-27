Ученые заявили о новых температурных рекордах в Антарктиде

Гляциологи, изучающие природные льды на поверхности земли, зарегистрировали рекордно низкую температуру на востоке Антарктиды. Они зафиксировали до 100 случаев, когда температура воздуха на поверхности южного континента опускалась до –98 градусов по Цельсию. Это происходило в период зим 2004-2016 годов.

Температурные рекорды регистрировались в небольших низинах во время очень сухой и безоблачной погоды. Результаты наблюдений опубликованы в журнале Geophysical Research Letters. Команда ученых во главе с Тедом Скамбосом из Колорадского университета в Боулдере установила, что во время полярных ночей 2004-2016 годов воздух у поверхности ледников Антарктиды регулярно охлаждался до –90 градусов. 23 июля 2004 года удалось зафиксировать температуру снега в –98,6 градуса. Близкие результаты были зафиксированы еще около 100 раз.

Ученые считают, что при нынешних климатических условиях более низкие показатели невозможны. Однако они отмечают, что при дальнейших изменениях в атмосфере планеты минимальное значение температуры может измениться. Прежде температурный минимум зафиксировали 23 июля 1983 года на станции «Восток» в Антарктиде. Тогда воздух остыл до –89,9 градуса по Цельсию, напоминают «Известия». Однако в 2010 году спутниковые наблюдения показали температуру –93,2 градуса в районе станции «Купол Фудзи».

Вашингтон, Иван Гридин

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