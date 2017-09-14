Ближайшей ночью с Землей разминется 200-метровый астероид

Мимо Земли в ночь на 15 сентября пролетит ранее неизвестный астрономам крупный астероид. Его размеры составляют порядка 200 метров в поперечнике. Он сблизится с нашей планетой на расстояние в 15,8 млн километров, что соответствует 41 дистанции от Земли до Луны. Об этом сообщает Центр малых планет Международного астрономического союза.

Небесное тело открыли астрономы, работавшие в обсерватории ATLAS на горе Мауна-Лоа. Это произошло 11 сентября. Ученые присвоили ему имя 2017 RU1. По текущим оценкам экспертов, это один из достаточно крупных объектов, регулярно посещающих окрестности Земли.

Как передает РИА «Новости», самая далекая точка его орбиты находится у внутренней границы главного пояса астероидов за орбитой Марса, на расстоянии примерно в два раза большем, чем дистанция между Солнцем и Землей. Этой точки, по расчетам ученых, он достигнет уже 3 октября текущего года, после чего начнет обратное путешествие в сторону Земли.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 14.09.17

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