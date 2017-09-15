Ученые опознали выброшенного на пляж ураганом «Харви» монстра

Биологи идентифицировали загадочное безглазое существо, труп которого нашли на пляже в Техас-сити после того, как там прошел ураган «Харви». Речь идет об угре, подобные животные обитают в Мексиканском заливе и вырастают до внушительных размеров.

Фотографии загадочного трупа опубликовала в своем микроблоге американский биолог Прити Десай. Она обратилась к ученым всего мира, чтобы они помогли опознать морского монстра.

На просьбу биолога откликнулся исследователь Кеннет Тай из Национального музея естественной истории Смитсоновского института, пишет The Guardian. Он предположил, что загадочный монстр относится к виду Aplatophis chauliodus – острохвостым угрям, обитающим на западе Атлантического океана.

Эти существа могут вырастать почти до метра в длину. Они живут на глубине от 30 до 90 метров и питаются рыбами и ракообразными. Впрочем, существует вероятность, что останки загадочного чудовища принадлежат и конгеровому угрю.

Техас-Сити, служба информации РИА «Новый День»

Техас-Сити. Другие новости 15.09.17

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