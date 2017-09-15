Ученые опознали выброшенного на пляж ураганом «Харви» монстра

Биологи идентифицировали загадочное безглазое существо, труп которого нашли на пляже в Техас-сити после того, как там прошел ураган «Харви». Речь идет об угре, подобные животные обитают в Мексиканском заливе и вырастают до внушительных размеров.
Фотографии загадочного трупа опубликовала в своем микроблоге американский биолог Прити Десай. Она обратилась к ученым всего мира, чтобы они помогли опознать морского монстра.
Останки загадочного монстра выбросило на пляж в США после урагана «Харви»
На просьбу биолога откликнулся исследователь Кеннет Тай из Национального музея естественной истории Смитсоновского института, пишет The Guardian. Он предположил, что загадочный монстр относится к виду Aplatophis chauliodus – острохвостым угрям, обитающим на западе Атлантического океана.
Эти существа могут вырастать почти до метра в длину. Они живут на глубине от 30 до 90 метров и питаются рыбами и ракообразными. Впрочем, существует вероятность, что останки загадочного чудовища принадлежат и конгеровому угрю.
Техас-Сити, служба информации РИА «Новый День»
Техас-Сити. Другие новости 15.09.17
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