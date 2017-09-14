Останки загадочного монстра выбросило на пляж в США после урагана «Харви»

На пляже в Техас-Сити обнаружены останки загадочного чудовища. Монстр не имеет глаз и конечностей, однако у него есть огромные острые зубы и длинный хвост.

Фотографии загадочного трупа опубликовала в своем микроблоге американский биолог Прити Десай. Она утверждает, что нашла останки на пляже, после того как по нему прошелся разрушительный ураган «Харви». Исследователь обратилась к ученым всего мира, чтобы они помогли опознать морского монстра.

Пользователи выдвигают разные гипотезы, некоторые считают, что существо имеет инопланетное происхождение, другие полагают, что это огромный угорь, которого сложно узнать из-за процессов разложения, так как тело животного сильно деформировалось.

Есть предположение, что это может быть морская рыба, обитающая на большой глубине, а потому до сих пор неизвестная науке.

Напомним, ураган «Харви» обрушился на юг США в начале сентября и стал причиной гибели как минимум 60 человек. Вслед за ним на Карибские острова, а затем и штат Флорида налетел шторм «Ирма», унесший жизни 55 человек. Власти до сих пор подсчитывают ущерб и ликвидируют последствия стихии.

Техас-Сити, служба информации РИА «Новый День»

Техас-Сити. Другие новости 14.09.17

В России создали сверхточный бесспутниковый навигатор. / «У нас проблем на границе нет»: В ЛНР отвергли идею США ввести миротворцев на рубеж с Россией. / СМИ: Венесуэла отказалась от доллара США при расчетах за нефть. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»