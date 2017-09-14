Четверг, 14 сентября 2017, 16:08 мск

российское информационное агентство 18+

В мире

Останки загадочного монстра выбросило на пляж в США после урагана «Харви»

Останки загадочного монстра выбросило на пляж в США после урагана «Харви»
Фото: Twitter Preeti Desai

На пляже в Техас-Сити обнаружены останки загадочного чудовища. Монстр не имеет глаз и конечностей, однако у него есть огромные острые зубы и длинный хвост.

Фотографии загадочного трупа опубликовала в своем микроблоге американский биолог Прити Десай. Она утверждает, что нашла останки на пляже, после того как по нему прошелся разрушительный ураган «Харви». Исследователь обратилась к ученым всего мира, чтобы они помогли опознать морского монстра.

Пользователи выдвигают разные гипотезы, некоторые считают, что существо имеет инопланетное происхождение, другие полагают, что это огромный угорь, которого сложно узнать из-за процессов разложения, так как тело животного сильно деформировалось.

Есть предположение, что это может быть морская рыба, обитающая на большой глубине, а потому до сих пор неизвестная науке.

Напомним, ураган «Харви» обрушился на юг США в начале сентября и стал причиной гибели как минимум 60 человек. Вслед за ним на Карибские острова, а затем и штат Флорида налетел шторм «Ирма», унесший жизни 55 человек. Власти до сих пор подсчитывают ущерб и ликвидируют последствия стихии.

Техас-Сити, служба информации РИА «Новый День»

Техас-Сити. Другие новости 14.09.17

В России создали сверхточный бесспутниковый навигатор. / «У нас проблем на границе нет»: В ЛНР отвергли идею США ввести миротворцев на рубеж с Россией. / СМИ: Венесуэла отказалась от доллара США при расчетах за нефть.

© 2017, РИА «Новый День»

Ссылки по теме

Вслед за «Ирмой» на США надвигается ураган «Катя»

Мэр Хьюстона назвал наводнение сильнейшим за 500 лет

Ураган «Ирма» несется к побережью Флориды со скоростью 220 км/ч

Метки / США

СМИ: Венесуэла отказалась от доллара США при расчетах за нефть

Напуганные российско-белорусскими учениями США перебросили два Б-52 в Европу

Москва возразила Госдепу на предложение ввести миротворцев на границу России и Донбасса: «Это не зона напряженности»

Разведка США: КНДР готовится к новому пуску межконтинентальной ракеты

В США подросток открыл стрельбу в школе, есть жертвы

Эрдоган обрушил критику на США из-за покупки Турцией С-400

МИД РФ ответил на обвинения в отравлении воздуха Сан-Франциско российскими дипломатами

Жертвами урагана «Ирма» стали 55 человек
Публикации с меткой

В рубриках / Метки

, , , ,

Новости партнеров

В мире, все новости

Наука /

Ближайшей ночью с Землей разминется 200-метровый астероид

Здоровье /

Заменители сахара повышают риск развития диабета II типа

Житель Польши, угрожая машинисту, угнал грузовой поезд

Технологии /

В России создали сверхточный бесспутниковый навигатор

Политика /

«У нас проблем на границе нет»: В ЛНР отвергли идею США ввести миротворцев на рубеж с Россией

Голосование на сайте

Поддерживаете ли вы создание Малороссии на востоке Украины?
Все новости