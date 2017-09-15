Сатурн уничтожил зонд Cassini

Космическая миссия Cassini завершилась гибелью зонда в атмосфере Сатурна. Об этом сообщило NASA. Ученые надеются, что прежде, чем разрушиться, межпланетная станция успела передать на Землю информацию о структуре газового гиганта. Данные, собранные зондом, исследователи будут изучать еще несколько лет.

Комический зонд распался на куски, войдя в атмосферу Сатурна. «Cassini теперь является частью планеты, которую он изучал», – сообщила NASA в Twitter.

Аппарат стартовал с Земли в 1997 году, через семь лет он вышел на орбиту Сатурна. Затем от него отделился европейский зонд Huygens, который высадился на поверхности Титана, что стало первой успешной посадкой во внешней Солнечной системе, пишет «Лента.ру».

За 13 лет путешествий Cassini вокруг Сатурна ученым удалось сделать немало открытий. Так аппарат обнаружил молекулярный водород и диоксид углерода в выбросах из Энцелада, из чего исследователи сделали вывод, что в недрах спутника могут быть пригодные для жизни условия.

Над созданием станции Cassini работали научно-исследовательский центр NASA, Европейское и Итальянское космические агентства. В общей сложности в разработке и ведении миссии поучаствовали 250 ученых по всему миру. Суммарные затраты на космическую операцию длиной в два десятка лет оцениваются в 3,3 млрд долларов.

Нью-Йорк, служба информации РИА «Новый День»

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