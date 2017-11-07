На спутнике Сатурна под коркой льда могут жить инопланетяне

Ученые NASA предположили, что на спутнике Сатурна Энцеладе могут быть подходящие условия для развития жизни. Для проверки теоретических выводов на планету отправят исследовательскую станцию.

Зонд Cassini 13 лет путешествовал вокруг Сатурна, благодаря полученным с аппарата данным, ученые сделали вывод, что под ледяным покровом Энцелады находится огромный океан жидкой воды, в котором могут обитать живые существа. Сохранять жидкое состояние воде помогли гидротермальные вентиляционные отверстия, сообщает NASA.

В 2022-2025 годах космическое агентство планирует направить к спутнику станцию SELFI, которая сможет исследовать Энцеладу под слоем льда в субмиллиметровых волнах. Зонд позволит определить химический состав инопланетного океана и установить, насколько он глубок и какова его температура.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

Нью-Йорк. Другие новости 07.11.17

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