«Катастрофа близко»: ученые рассказали, когда климат убьет Землю

Ученые из США предрекли наступление климатической катастрофы к 2100 году. Специалисты изучили, как повышение среднегодовых температур будет влиять на условия обитаемости Земли. Исследователи рассмотрели три сценария и пришли к неутешительным выводам, сообщает Daily Mail со ссылкой на отчет, опубликованный в издании Proceedings of the National Academy of Sciences.

Первый сценарий – «опасный» – предполагает рост среднегодовой температуры на не более чем три градуса Цельсия, что приведет к увеличению числа и интенсивности погодных катаклизмов – ураганов, наводнений и засух.

При втором «катастрофическом» сценарии рост температуры на 3-5 градусов обернется полным разрушением ледяного щита Западной Антарктиды и исчезновением дождевых лесов Амазонии. В результате более 7 млрд человек столкнуться с голодой и смертельно опасной жарой. Вероятность наступления таких последствий ученые оценивают как 5 процентов.

При «сверхкатастрофическом» сценарии температура повднимется на более чем 5 градусов, однако систематические исследования последствий такого развития ситуации ученые не проводили, отмечает «Лента.ру». Впрочем, известно, что в этом случае человечество столкнется с острым дефицитом пресной воды.

Как пишет британское издание, за последние 200 лет из-за деятельности человека содержание углекислого газа в атмосфере выросло примерно на 0,012 процента, что привело к увеличению средней глобальной температуры воздуха на 1 градус Цельсия, а на континентах температура выросла а 1,5 градуса.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.09.17

Ученые: через 30 лет люди научатся жить вечно. / Ученые: Марс слетит с орбиты и врежется в Землю. / «Это инопланетяне, а не люди»: ученые заявили о сенсации после изучения мумий из Перу. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»