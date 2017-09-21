К Земле движется облако плазмы размером с планету

Астрофизики из центра в Кембридже обнаружили громадное облако плазмы которое движется в направлении Земли. Его размеры сопоставимы с Марсом. Расчеты указывают на то, что оно исходит из двойной звезды V745, расположенной в созвездии Скорпиона.

Внимание ученых к двойной звезде приковано уже более 80 лет. За это время они многократно фиксировали вспышки на звезде. По мнению экспертов, угроза для землян, исходящая от облака плазмы, незначительна, так как объект находится на удалении в 25 тысяч световых лет.

Как передает Runews24.ru, сама двойная система состоит из белого и красного карлика. Последний формирует вспышки, которые впоследствии выделяют плазму. Часть освободившейся энергии летит в просторы космоса, а другая часть остается на поверхности белого карлика. Накопленная им энергия в результате может привести к взрыву.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 21.09.17

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