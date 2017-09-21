В Арктике установлен очередной рекорд таяния ледовых покровов

Сокращение площади ледяного покрова в Арктике во летний сезон уже четвертый год достигает рекордных значений за всю историю наблюдений за состоянием северной полярной шапки – 4,6 млн квадратных километров, что почти на 1,6 млн ниже средних значений для прошлых 20 лет, сообщает НАСА.

«То, как сильно сокращается ледовая шапка Арктики летом, зависит не только от летних температур, но и того, в каком состоянии находился лед зимой. Лето этого года было абсолютно непримечательным в плане климата. То, что мы все зафиксировали рекордно низкую площадь летнего льда, говорит о том, что сегодня льды находятся в гораздо худшем состоянии, чем 38 лет назад», – заявила ведущий климатолог из Центра космических полетов НАСА имени Годдарда Клэр Паркинсон (Claire Parkinson).

По словам ученого, нынешний год не стал самым рекордным за минувшие четыре года. Рекорд бы установлен в 2012 году. Тогда размеры полярной ледовой шапки сократились до 3,41 млн квадратных километров. Тем не менее, лето 2017 года вошло в десятку по темпам сокращения арктических льдов за всю историю наблюдений.

Паркинсон подчеркивает, что столь стремительное сокращение ледовой шапки является очень тревожным, так как в последнее время на территории арктического региона не фиксировались погодные аномалии, способные временно усилить процесс таяния льда. Специалисты НАСА допускают, что площадь ледовых покровов продолжит сокращаться и осенью из-за резких изменений в направлении ветров, передает РИА «Новости».

Причиной сокращения площади льдов в этом году, как считают исследователи, могли быть сильные летние дожди в Арктике, чьи относительно теплые воды могли ускорить таяние ледовой шапки. Это стало возможным благодаря тому, что средняя толщина льда в Арктике заметно упала в последние годы, что сделало полярную шапку более уязвимой к действию различных погодных явлений.

Аналогичные процессы сегодня происходят и в Антарктике. Ее рост, как ожидают ученые, остановится на крайне низких значениях, что продолжит серию антирекордов, начатую в 2015 году. Если рассматривать льды Арктики и Антарктики вместе, то, по словам климатолога, все восемь минувших месяцев 2017 года ставили новые рекорды в скорости таяния полярных шапок.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 21.09.17

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