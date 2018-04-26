Вечная мерзлота отступает: льды российской Арктики тают в два раза быстрее

В регионах российского заполярья за последние десять лет удвоилось сокращение площади и массы вечных льдов. Ученые связывают это явление с ростом температуры мирового океана. Предполагается, что в последующее десятилетие Арктика будет таять еще быстрее, что приведет к необратимым изменениям окружающей среды.

Американские климатологи изучили скорость сокращения полярной шапки и вечной мерзлоты и пришли к выводу, что ситуация в российской Арктике резко поменялась примерно 8-9 лет назад, говорится в исследовании в журнале Remote Sensing of Environment.

Так до 2011 года ледяной покров земли Франца-Иосифа отступал примерно на 18 см в год и терял около 2 млрд тонн воды. С 2015 года скорость отступления ледников выросла до 33 см, масса талой воды увеличилась до 4,4 млрд тонн.

Ученые объясняют таяние вечных льдов глобальным потеплением. Арктика один из самых уязвимых к изменению климата регионов планеты. Среднегодовые температуры здесь за последние годы выросли на 6-7 градусов. К тому же весна начала наступать на 2-3 недели раньше нормы.

Таяние арктических ледников повлияет на океанские течения, в результате изменится климат всей Земли, предупреждают исследователи. Уменьшение полярной шапки и исчезновение вечной мерзлоты приведет к смещению климатических поясов и связанных с ними флоры и фауны.

Ученые будут продолжать наблюдение за Арктикой, чтобы спрогнозировать возможные последствия, которые, вполне вероятно, могут угрожать человечеству.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 26.04.18

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