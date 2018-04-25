Ученые обнаружили опасную угрозу в Арктике

Данные, полученные в ходе произведенных в Арктике измерений, шокировали немецких ученых. Оказалось, что количество частиц пластика во льдах в тысячу раз больше, чем считалось в 2014 году. Так, в одном кубометре арктического льда может содержаться до нескольких миллионов микрочастиц пластика.

Получается, что лед Северного Ледовитого океана является временным хранилищем пластиковых частиц. В процессе таяния, которое неизбежно из-за глобального потепления, арктические льды станут заметным источником пластика в океанской воде. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications.

Сейчас в мире производится примерно 300 миллионов тонн пластика в год, при этом большая часть пластиковых отходов не перерабатывается, а выбрасывается. Значительное количество пластикового мусора накапливается и в мировом океане. По последним оценкам, в одном из крупнейших мусорных пятен в Тихом океане содержится от 5 до 20 тысяч тонн пластика. Пластиковый мусор уже заметно влияет на океанских животных, например, загрязняя и обесцвечивая коралловые рифы в Тихом океане или встраиваясь в пищевые цепи морских экосистем.

Пути распространения микрочастиц пластика определяются в первую очередь структурой поверхностных течений, которые не только приводят к формированию крупных мусорных пятен на поверхности океана, но и относят пластик даже на те участки суши, где человек вообще никогда не жил, пишет N+1. Чтобы описать механизмам переноса в океане мусора и других пассивно плавающих объектов (например, колоний различных биоорганизмов), ученым нередко приходится прибегать в том числе к помощи довольно сложных физических моделей, основанных на гидродинамических подходах или кинетической теории газов.

Берлин, Иван Гридин

Берлин. Другие новости 25.04.18

От гнойных ран до гонореи, менингита и рака. Обнаружены новые алкогольные угрозы. / Прогноз онлайн: уникальный проект морского мониторинга выходит за пределы Крыма (ФОТО). / На Южном Урале вновь нашли останки мамонта. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»