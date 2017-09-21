Ученые: Байкал станет океаном и расколет Евразию на две части

Ученые института геологии и минералогии и СО РАН полагают, что через 20 млн лет континент Евразия расколется на две части, при этом линия разлома пройдет через озеро Байкал. Соответствующее данные опубликованы в научном издании «Наука Сибири».

«Байкальская рифтовая зона – это активная геодинамическая структура, в которой сейчас происходит масса землетрясений, и это для нее было свойственно довольно долгое время. Наши исследования показали большие скорости осадконакопления во впадинах Байкальского рифта. Это значит, что они очень быстро тектонически проседали, проваливались», – прокомментировал результаты исследования доктор геолого-минералогических пород Сергей Криворогов.

Он пояснил, что рифтовые впадины начали формироваться в районе, где сейчас находится озеро Байкал, еще в мезозойский период (100-70 млн лет назад), но они имели небольшой размер и росли очень медленно. Однако около 5-7 млн лет назад начался активный этап «рифтогенеза» – увеличились скорости тектонических движений: горы стали расти вверх, а впадины – проваливаться.

Ученые обращают внимание, что Байкал – центральная и самая древняя область этого раскола. Проанализировав осадочные породы во впадинах, геологи смогли восстановить «тектонический режим» Байкальской рифтовой зоны за последние несколько миллионов лет.

Согласно данным исследования, горы вокруг Байкала растут на 5-6 миллиметров в год, при этом «днища впадин» соответственно углубляются на 3-4 миллиметра в год. Такие «чрезвычайно активные» движения, начались примерно 200 тысяч лет назад, а последние 50 тысяч лет скорости были просто «грандиозные».

Как полагают геологи, этим процессам способствовали крупные оледенения Северного полушария, первое из которых происходило примерно 700 тысяч лет назад, а последнее – 110-12 тысяч лет назад.

Если не изменится геодинамическая обстановка, через 20 миллионов лет самый большой континент снова разобьется на две части, а на месте Байкала появится новый океан, считают ученые.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 21.09.17

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