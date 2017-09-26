Ученые: каждая пятая кружка в офисе имеет следы фекалий

Профессор микробиологии окружающей среды из Университета Аризоны Чарльз Герба выяснил, что на поверхности около 90% офисных кружек существуют колонии опасных для человека микроорганизмов, а на 20% из них имеются фекальные бактерии, пишет Mirror.

По словам доктора биологических наук, это можно объяснить тем, что офисные работники привыкли мыть кружки на общей кухне, используя для этого губки, которые не очищаются регулярно (или должным образом). В связи с этим, как отмечает «Лайф», на их поверхности живет множество микроорганизмов. Чтобы избежать опасного контакта с микробами, ученый предлагает забирать кружку с собой домой, чтобы мыть ее в посудомоечной машине.

Вашингтон, Иван Гридин

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