Исследование: психопаты предпочитают рэп и R'n'B

Ученые пришли к выводу, что психопаты склонны слушать музыку в жанрах хип-хоп и R'n'B. Открытие сделали исследователи из Нью-Йоркского университета, пишет The Guardian.

Они отобрали 200 добровольцев, которые после прохождения ряда психологических тестов прослушали 260 музыкальных композиций различных жанров. Эксперимент показал, что участники исследования, проявлявшие больше всего признаков психопатологического синдрома, оказались поклонниками песни Lose Yorself рэпера Эминема и трека No Diggity R'n'B-коллектива Blackstreet.

Впрочем, ученые отметили, что результаты исследования носят предварительный характер из-за сравнительно небольшого числа участников. Исследователи намереваются проверить свои выводы в ходе более масштабного эксперимента, в котором примут участие тысячи людей с различными психическими расстройствами.

Ученые также отметили, что меньше всего признаков психопатии было выявлено у тех, кому нравятся песня My Sharona рок-группы The Knack и композиция Titanium поп-исполнительницы Sia и диджея Дэвида Гетты. По мнению исследователей, открытие позволит сделать выводы о наличии психических отклонений у человека, изучив его музыкальные предпочтения.

Стоит отметить, что конце июля хип-хоп стал самым любимым музыкальным жанром у слушателей из США, впервые в истории побив по популярности рок. Как напоминает «Лента.ру», ранее в сентябре австрийские психологи выяснили, что прослушивание музыки повышает привлекательность мужчин в глазах женщин.

Нью-Йорк, Иван Гридин

Нью-Йорк. Другие новости 26.09.17

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